Auto vola dal muro, due giovani feriti

Auto precipita giù dal muro laterale sulla viabilità di via Spallanzani nei pressi del raccordo, ad Arezzo, e due giovanissimi aretini restano feriti. E' successo a mezzanotte e sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Un 18enne di Arezzo è stato trasportato alle Scotte di Siena con il Pegaso, in codice giallo, mentre un 19enne di Civitella in Val di Chiana, che era con lui, è stato portato al San Donato di Arezzo in codice verde. La macchina con a bordo i due giovani è volata di sotto dal dislivello della sede stradale, per cause da accertare.