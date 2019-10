Spaccano vetro a sede del Partito comunista

Ignoti spaccano la vetrina della sede del Partito Comunista dei Lavoratori di Castiglion Fiorentino. E' successo nella notte tra giovedì 3 ottobre e venerdì 4 in via Madonna del Rivaio. Se n’è accorto il portavoce locale Beppe Mazzoli. Qualcuno ha infranto il vetro dello storico punto di incontro dei comunisti del territorio. In una nota il partito condanna con forza l'accaduto, qualificato come "atto fascista" e un danno anche economico per i militanti che "si autofinanziano perché non hanno protettori".

"Non abbiamo idea di chi siano i responsabili di questo gesto squadrista - riporta il comunicato del PCL - vero è che non escludiamo neanche la matrice politica, visto che proprio Mazzoli, nella sua qualità di consigliere comunale, ha subito pesanti attacchi persino notturni, con tanto di cori fascisti sotto casa, orrende frasi fasciste scritte sulle mura di casa da parte di nullafacenti (per disturbare volutamente chi la mattina si deve alzare per andare a lavorare, ricordiamolo), oltre ad insulti e minacce sui social per tutta la durata del suo mandato".

Il Partito Comunista dei Lavoratori conclude: "Non ci lasciamo certo intimorire. Vogliamo comunque andare in fondo a questa faccenda, e faremo tutto ciò che è possibile per stanare gli aggressori".