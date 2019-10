Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, tentato dall'idea di candidarsi a sindaco di Arezzo. Il primo cittadino castiglionese ne parla sul Corriere di Arezzo in edicola dopo i chiari segnali a lui inviati dalla nascente lista civia Civitas Etruria Arezzo. Vicino all'associazione, Agnelli definisce "intrigante" la prospettiva di una discesa in campo nel capoluogo. Ma si dichiara occupato con il suo territorio "tra Mezzavia e Vitiano", il comune dove è stato rieletto a maggio con il 71 per cento dei consensi. Agnelli auspica che il modello civico vincente di Libera Castiglioni, poi attuato ad Arezzo con Alessandro Ghinelli e a Montevarchi con Silvia Chiassai Martini, venga di nuovo rilanciato ad Arezzo con una candidatura unica forte che coaguli il centrodestra e le associazioni. Nel tirarsi di lato, di fronte all'ipotesi di una candidatura alla Regione Toscana, Mario Agnelli risponde: "Non mi interessa, in caso a Firenze preferisco Arezzo...".

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 5 OTTOBRE