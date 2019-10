Sei ore di interrogatorio per Mara Cacioli, la contabile di Coingas richiamata dalla pensione dall'amministratore Franco Scortecci per rimettere in ordine da gennaio 2019 i conti della società dei comuni. "Ha chiarito l'equivoco e dato spiegazioni", dice l'avvocato Umberto Schiavotti che la difende. La contabile è accusata di favoreggiamento perché, secondo la procura, avrebbe "coperto" le consulenze d'oro (ipotesi peculato) appannaggio dello studio legale fiorentino Olivetti Rason (304 mila euro) e del commercialista Marco Cocci (144) che, sempre per Digos e pm Andrea Claudiani, furono "malversazioni": denaro della società pubblica versato per attività "irrilevanti", con importi "abnormi" e senza una gara.

Le collaborazioni erano state stipulate dalla gestione del precedente presidente, Sergio Staderini che nell'interrogatorio ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Mara Cacioli ha invece sostenuto il confronto con la Digos, in questura e secondo il suo legale oltre a sottolineare l'estraneità, a monte, rispetto alle collaborazioni, avrebbe chiarito che si limitò a mettere insieme la documentazione che serviva per il bilancio di Coingas. Attività anche frenetica (i revisori dei conti erano contrari alle consulenze) ma senza produzione di carte false. La precedente gestione, dice ancora la difesa, aveva lasciato una situazione complicata.

E anche la frase intercettata, "aria fritta", relativa alle consulenze dello studio Olivetti Rason, sarebbe in realtà da contestualizzare e, in ogni caso, riferita solo ad una delle 36 consulenze. In un altro colloquio al telefono, Mara Cacioli dopo aver detto che Coingas è una società "che non fa una s..." (non ha operatività, eroga i dividendi di Estra), sembra alludere a palesi irregolarità ("certe cose non si potevano fare") riferite alla precedente gestione sulle convenzioni. La difesa della contabile sostiene che si tratta di valutazione personale rispetto alla controversa situazione del conferimento di incarichi con evidenza pubblica.

Nei prossimi giorni in programma gli interrogatorio dell'attuale amministratore Franco Scortecci e del commercialsta Marco Cocci. Per ora non chiamato dalla Digos l'assessore comunale Alberto Merelli, destinatario come gli altri delle perquisizioni del 2 luglio. Ci sono poi, indagati, l'avvocato Pier Ettore Olivetti Rason, il sindaco Alessandro Ghinelli, il presidente di Estra Francesco Macrì e l'avvocato del comune, Stefano Pasquini.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 6 OTTOBRE