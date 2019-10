Controlli nei locali etnici: scatta multa di 5mila euro

Una multa di 5.200 euro è scattata nei confronti di un negozio etnico che si trova nel centro di Arezzo dopo che, nel corso di un controllo da parte della Polizia locale, sono state riscontrate alcune irregolarità riguardo a carenze strutturali, documentali e igienico-sanitarie. I funzionari della Asl, intervenuti per gli accertamenti insieme ai vigili urbani, hanno provveduto a sospendere l'attività fino all'adempimento di una serie di prescrizioni impartite al gestore. Soltanto in seguito agli interventi disposti dall'autorità sanitaria l'esercizio potrà riaprire i battenti. I controlli del Nucleo di polizia amministrativa della Polizia locale, come spiega una nota diramata dal Comune di Arezzo, hanno riguardato in particolare esercizi alimentari etnici. "Particolare attenzione è rivolta alla qualità igienico-sanitaria di quanto viene offerto al cliente".