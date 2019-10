Ladri di rame in azione nella notte alla centrale Terna, tra San Zeno e San Giuliano, nel comune di Arezzo. La vigilanza privata e l'intervento tempestivo della volante della polizia hanno scongiurato la razzia. Nel mirino dei ladri le bobine del peso di 500 chili per la manutenzione della rete elettrica, dal valore di circa 50 mila euro l'una. L'azione dei ladri non ha provocato scompensi nel servizio. La banda del rame ha preso come obiettivo la sottostazione di Terna, società che gestisce le reti di alta tensione. Tentativo di effrazione anche alla cabina di E Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. E' da qui che partono linee di media tensione che alimentano l'area industriale e una parte della città. La scorreria dei ladri è andata in fumo: sono scappati senza portare via nulla.