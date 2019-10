Autista del carro funebre salva una donna in arresto cardiaco al funerale. Drammatica situazione a Saione, dove una signora di 84 anni è stata prontamente soccorsa, nell’immediatezza del malore, in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118. E’ successo lunedì pomeriggio ad Arezzo poco prima delle 15.

L’anziana si stava recando in chiesa per partecipare alle esequie di una persona cara. Mentre saliva le scale è stata vista barcollare, aggrapparsi al muro e accasciarsi a terra. Alessandro Tanganelli, autista soccorritore della Misericordia di Castiglion Fiorentino, in quel momento in servizio come conducente dell’auto funebre, si è subito reso conto che non c’era tempo da perdere.

Lanciata subito la richiesta di intervento al 118, Tanganelli con l’aiuto dell’impresario funebre Daniele Pantini ha praticato le manovre salvavita alla signora. Quattro sequenze di massaggio cardiaco. Manovre che in questi casi possono risultare decisive. Giunto il 118, la 84enne è stata trasportata al San Donato in codice rosso e ricoverata in rianimazione. I sanitari non hanno sciolto la prognosi, ma intanto è stato preziosissimo, per prontezza ed efficacia, l’intervento del dipendente della Misericordia di Castiglion Fiorentino.