Ruscello in lacrime: morto Gabriele Frosini

E' morto improvvisamente a 38 anni Gabriele Frosini, figlio di Mauro, anima e leader carismatico della Sagra di Ruscello, la kermesse che unisce aggregazione e solidarietà nella frazione di Arezzo. Colto da malore nella serata di martedì 8 ottobre, Gabriele è stato portato in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Lavorava come artigiano idraulico insieme al babbo. Per la frazione di Ruscello uno choc. Commozione in tutta Arezzo dove la famiglia Frosini è conosciuta e stimata. Anche il Corriere di Arezzo si unisce al dolore e formula sincere condoglianze a Mauro Frosini, alla moglie Giuliana e alla figlia Albina.