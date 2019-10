Poliziotti uccisi, minuto di silenzio

Minuto di silenzio per i poliziotti uccisi a Trieste. Il Siulp aretino (sindacato italiano unitario lavoratori di polizia) in una nota esprime "vicinanza e cordoglio ai familiari di Pierluigi e Matteo deceduti tragicamente nei fatti avvenuti presso la Questura di Trieste". Il Siulp prosegue: "Le modalità dell'accaduto ci lasciano attoniti e il dolore per la scomparsa dei giovani colleghi ci impone di non polemizzare in questo momento consapevoli del fatto che il sistema sicurezza necessiti di correttivi sulla effettiva certezza della pena. E' prioritario investire risorse per gli arruolamenti e gli equipaggiamenti a tutela sia della categoria che del cittadino".

"Per questi motivi e per mantenere vivo il ricordo di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, il Siulp di Arezzo invita tutti i colleghi della provincia ad osservare un minuto di raccoglimento sui luoghi di lavoro alle ore 12.00 di venerdì 11 ottobre. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i cittadini che hanno fatto sentire la loro vicinanza per la tragedia che ci ha colpito dimostrando stima e fiducia nell'operato della Polizia di Stato. Tutto ciò è motivo di gratificazione e stimolo - conclude la nota - per impiegare ulteriori energie in modo da offrire un servizio di sicurezza ancor più qualificato in ricordo di Pierluigi e Matteo che hanno perso la vita per la tutela delle istituzioni e della collettività".