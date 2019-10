Inchiesta Coingas sulle super consulenze, saltato l'interrogatorio all'amministratore unico della società, Franco Scortecci. Su richiesta degli inquirenti, la Digos, l'audizione è stata rimandata. Mentre quella del commercialista Marco Cocci, in programma oggi, giovedì 10 ottobre, è slittata a domani per un impegno dell'avvocato difensore. Cambia quindi l'agenda degli interrogatorio sulla delicata vicenda giudiziaria incentrata sull'ipotesi di reato del peculato, del favoreggiamento e dell'abuso di ufficio che tocca oltre agli amministratori di ieri e di oggi di Coingas e i professionisti incaricati, anche il Comune di Arezzo ed Estra, partecipata da Coingas di cui è cassaforte dei dividendi per i comuni aretini.