Giusto o no sequestrare case, ville e terreni agli ex amministratori di Banca Etruria? Decide la Cassazione. Oggi udienza a Roma dopo che gli avvocati degli ex vertici, membri del cda e revisori, hanno impugnato il provvedimento del tribunale di Arezzo scattato su richiesta del liquidatore Santoni. In ballo un patrimonio consistente per decine di milioni, beni immobili, attualmente bloccati in via cautelativa, in vista di possibili risarcimenti danni legati al processo per bancarotta. Non si sa se la Suprema Corte pronuncerà la decisione oggi stesso, giovedì 10 ottobre. Grande attesa.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 10 OTTOBRE