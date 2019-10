Coltiva marijuana nell'orto di casa, agricoltore nei guai

Coltivava marijuana nell'orto e per questo è finito nei guai un agricoltore di 40 anni di San Zeno. A distanza di poco più di una settimana dall’operazione che aveva consentito di individuare una coltivazione di canapa indiana in una serra agricola a Olmo di Arezzo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno proceduto all’arresto di un agricoltore aretino 40enne poiché nel corso della perquisizione della sua abitazione in località San Zeno di Arezzo hanno acquisito inequivocabili elementi circa la presenza di un’attività di coltivazione di piante di marijuana in una serra agricola sul terreno attiguo di pertinenza dell’immobile. Nella serra, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto una pianta di canapa ancora interrata (dell’altezza di 1,5 m circa) nonché i segni evidenti della presenza di altre piante già raccolte, i cui fusti recisi erano ancora visibili sul terreno. Estendendo la perquisizione all’abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10,5 kg di infiorescenze di marijuana in corso di essiccazione collocate all’interno di una rimessa nonché 1,4 kg circa della medesima sostanza già idonea all’uso ed occultata all’interno della camera da letto dell’arrestato.