Falso incidente per chiedere i soldi dei danni: scoperti dai carabinieri

Fingono che la loro auto sia stata urtata da un carrello della spesa per farsi dare soldi come risarcimento del finto danno. Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Camucia per tentata truffa e porto di oggetti atti ad offendere. Uno dei due, un ventiseienne residente in un comune del Trasimeno, in provincia di Perugia, è stato poi arrestato per aver violato le disposizioni della misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza a cui è sottoposto. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il giovane, insieme ad un trentenne cortonese, poco prima delle 20 di venerdì 11 ottobre si trovava a bordo di un'auto in un parcheggio. Simulando l'urto tra la vettura e il carrello della spesa di una donna, hanno provato a chiedere a quest'ultima del denaro come risarcimento per il finto danno. La discussione non è passata inosservata ad alcune persone presenti che hanno chiesto l'intervento del 112. I due si sono allontanati a bordo dell'auto ma sono stati poi intercettati dai militari dell'Arma.