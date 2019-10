Quad si ribalta, feriti moglie e marito

Grave incidente sabato pomeriggio intorno alle 17.39 in una zona impervia nel territorio di Civitella. Un quad si è ribaltato e sono rimasti feriti marito e moglie di 57 e 54 anni. Sul posto è intervenuto il 118 e i coniugi sono stati trasferiti con Pegaso al pronto soccorso del San Donato in codice giallo. Per il recupero dei feriti sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino