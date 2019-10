Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Cortona, Nicola Mattoni, presenta una mozione riguardante i parcheggi blu (a pagamento) nelle frazioni di Camucia e Terontola. Chiede alla giunta guidata dal sindaco Luciano Meoni di modificare la sosta gratuita per la durata attuale di 10 minuti e portarla a 20 minuti, "in modo - dice - da agevolare le soste per acquisti veloci negli esercizi commerciali adiacenti a tali parcheggi. Così si darà opportunità ai cittadini di usufruire di questa agevolazione in maniera più tranquilla, senza l'ansia di vedersi fare una multa, e recherà vantaggi anche ai commercianti stessi che vedranno aumentare l'afflusso di clienti nei loro negozi". Venerdì 18 la mozione viene presentata in aula.