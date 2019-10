Discarica abusiva di veicoli e rottami. Sequestro della Finanza in Valdarno

Una discarica abusiva di auto e rottami in mezzo alla campagna. La Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, unitamente a personale dell’Arpat e con la collaborazione del Reparto Operativo Aeronavale, intervenuto con gli elicotteri in dotazione alla Sezione Aerea di Pisa, hanno effettuato il sequestro di un terreno agricolo adibito a discarica abusiva, nel territorio di San Giovanni Valdarno. L’area era utilizzata come “deposito” di autoveicoli abbandonati.

Al momento del controllo, i militari hanno constatato la presenza di oltre trenta autovetture, decine di batterie, pneumatici, motori ed altri rifiuti speciali, in totale stato di abbandono e senza alcuna cautela per lo sversamento di liquidi o per la custodia dei mezzi, così come previsto per lo svolgimento di una attività corretta di gestione di rifiuti, con il conseguente rischio di inquinamento del sottosuolo. Al termine dell’attività, conclusasi con il sequestro dell’area di oltre 1.000 mq, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo il titolare del terreno per gli illeciti previsti dalla normativa ambientale e “Inquinamento ambientale”.