Concerto di Natale in Vaticano, il chitarrista Giorgio Albiani con Mahmood, Arisa, Noemi e altri big

L’aretino Giorgio Albiani, chitarrista, docente del Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena e direttore artistico dell’Associazione Culturale D.I.M.A. di Arezzo, sarà tra gli ospiti della 27° edizione del tradizionale Concerto di Natale che si terrà in Aula Paolo VI del Vaticano sabato 14 dicembre prossimo.

Albiani condividerà il palco con alcune grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che riproporrà i motivi più classici e più evocativi della festa. Tra i big della musica nazionale e internazionale ci saranno Arisa, Noemi, Simone Cristicchi, Elisa, il flautista Andrea Griminelli, l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo Mahmood, Alma Manera, Susan Boyle, Mireille Mathieu, Lionel Richie, l’Art Voice Academy, il Piccolo Coro Le Dolci Note, The Charleston Mass Gospel Choir e molti altri. L’Orchestra Italiana del Cinema saranno dirette dai Maestri Renato Serio, con cui Albiani ha già collaborato nell'esecuzione del Concierto de Aranjuez, e Adriano Pennino.

Il concerto, presentato da Federica Panicucci, verrà poi trasmesso la sera della vigilia di Natale su Canale 5.

Come ogni anno all’evento sono abbinati progetti di solidarietà proposti dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e le Missioni Don Bosco.

In particolare, il Concerto di Natale in Vaticano 2019 rilancia l’impegno di Papa Francesco per l’Amazzonia. Le due organizzazioni promotrici si uniscono per la salvaguardia di questa terra e dei popoli indigeni.

Giorgio Albiani, nato ad Arezzo ha iniziato dall’età di 5 anni come autodidatta lo studio della Chitarra. Si è diplomato al Liceo Musicale Pareggiato “Orazio Vecchi” di Modena, con i maestri Vincenzo Saldarelli e Florindo Baldissera, ottenendo il massimo dei voti e la lode. La sua carriera è piena di riconoscimenti, premi, esibizioni e incisioni ad altissimi livelli. E’ coordinatore del Corso di Musica Elettronica e titolare della cattedra di Chitarra al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena; è Docente del Corso Superiore di Chitarra all’Accademia D.I.M.A di Arezzo, di cui è anche direttore artistico.

DIMA, che ha sede nella Casa natale di Francesco Petrarca ad Arezzo, dal 2015 ha creato “I laboratori del Suono” un innovativo progetto di didattica e ricerca in sodalizio con Armonica Onlus di Marco e Monica Morricone, sostenuto da SIAE, Banca Euromobiliare e Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori.

Da quest’anno D.I.M.A. e ARMONICA ONLUS stanno sviluppando un protocollo di ricerca sul tema della musicofilia legata a particolari sindromi, con il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità.