Ghiaccio, nevischio e neve. Auto si ribalta. Prudenza sulle strade

Ghiaccio, neve e nevischio. Mattinata all'insegna del freddo nell'Aretino. Strade da percorrere con massima prudenza. A Palazzo del Pero i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in seguito ad un incidente: una macchina è sfuggita al controllo del conducente e si è ribaltata. Per fortuna nessuna conseguenza per il conducente. Sul posto, lungo la Ss 73, il 118 e la Polizia municipale.

Fiocchi di neve soprattutto in Casentino, ma anche in altre zone del territorio della provincia di Arezzo. In allerta tutti i dispositivi di emergenza qualora la situazione maltempo dovesse peggiorare.