Prodotti non sicuri, tra cui giocattoli ma anche bigiotteria, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Sansepolcro, per un totale di 3600 articoli. Nei giorni scorsi sono stati avviati alcuni controlli nei confronti di attività commerciali ubicate nella Valtiberina, riscontrando diverse irregolarità Nel corso degli interventi, i finanzieri, “scandagliando” gli scaffali di ben tre esercizi commerciali con sede a Sansepolcro, si sono imbattuti in diversi articoli di bigiotteria in metallo (collane, bracciali e orecchini), giocattoli ed apparecchi elettrici non conformi alle norme del codice del consumo ed alle normative di settore. Si tratta di prodotti posti in vendita sprovvisti di adeguati contenuti informativi obbligatori ai fini della conformità e della sicurezza, quali la denominazione, i dati del soggetto responsabile dell’immissione in commercio (produttore o importatore), il paese di origine, istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso. Alla fine, si contano circa 3.600 oggetti sequestrati e ritirati dal mercato, eliminando così il pericolo che ignari consumatori, magari piccoli, potessero subire il rischio di danni alla salute. Per tali irregolarità i tre titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal “codice del consumo”. Sono previste, difatti, conseguenze molto “pesanti”. la misura della sanzione va da 516 euro a 25.823 euro, da “calibrare” in relazione al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita’ poste in vendita.