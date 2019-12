Lite in fabbrica, operaio minaccia collega col martello: licenziato

Operaio orafo minaccia collega di lavoro con un martello e viene denunciato. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce gravi un cittadino del Bangladesh di 30 anni. Il movimentato episodio è avvenuto all'interno di una ditta orafa di via Calamandrei dove era stata segnalata una colluttazione tra due operai.

Gli accertamenti svolti dai militari dell'Arma hanno consentito di verificare che durante il turno di lavoro, per futili motivi, si era scatenata tra i due una accesa lite, durante la quale un operaio aveva prelevato un martello dal banco di lavorazione e, brandendolo, aveva tentato di colpirlo. Il parapiglia ha fatto scattare la pronta richiesta di intervento al 112, con l'invio di una macchina nel luogo dal quale era giunta la segnalazione, in via Calamandrei, nella zona produttiva e commerciale a ridosso della città.

Solamente il riflesso dell’altro e l’intervento dei Carabinieri hanno evitato il peggio. In relazione all’accaduto, l’impresa orafa ha licenziato il denunciato.