Auto finisce fuori strada a Capolona, grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ferita nell'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di giovedì a Capolona, in località Pieve San Giovanni. E' successo alle 12,20 quando per cause in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada. La donna, che ha 51 anni, a seguito del violento impatto ha riportato un trauma cranico facciale e al ginocchio sinistro. E' stata soccorsa dai sanitari dell'ambulanza e dell'automedica. Date le sue condizioni è stato allertato Pegaso che ha trasferito la ferita a Siena in codice rosso.