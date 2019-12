Ladri in casa dell'architetto Rupi: "Cassaforte sventrata"

Ladri scatenati ad Arezzo. Razzia nella casa dell'architetto Giovanni Rupi, in via della Minerva, vicino a piazza Sant'Agostino. I malviventi hanno agito in pieno giorno. "Sono uscito alle 15.30 e quando sono rientrato alle 18 ho trovato tutto a soqquadro", racconta al Corriere di Arezzo il conosciuto professionista.

La banda è poi fuggita per i tetti del centro, dove sono state rilevate tracce del passaggio dei ladri. Hanno portato via un ricco bottino in gioielli. E' stata aperta con il flessibile la cassaforte. Altri oggetti di valore sono stati trafugati nei cassetti. I malviventi, molto esperti, avevano studiato il colpo alla perfezione. Si sono dileguati dalla parte della chiesa di San Gimignano. Indaga la polizia che in questo dicembre insieme ai carabinieri riceve molte denunce di furto.

