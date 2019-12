Morto a 18 anni in motorino, gip riapre il caso: "Lampione fuorilegge"

Morto con il motorino a 18 anni, il gip riapre il caso di Matteo Barboni, che sembrava avviato verso l'archiviazione chiesta dalla procura. Il giovane perse la vita il 29 luglio 2018 a Foiano della Chiana dopo aver perso il controllo del Phantom che finì contro un lampione. Secondo i legali della famiglia del diciottenne quel palo non doveva essere in quel punto di via dell'Indipendenza: secondo le normative europee è fuorilegge in quanto troppo vicino alla carreggiata: 52 centimetri. Nei tratti senza marciapiede, secondo gli avvocati dello studio legale Renzetti e Barbagli di Arezzo, serve una distanza di 140 centimetri.

Il giudice Piergiorgio Ponticelli ha accolto l'opposizione al decreto di archiviazione e ha fissato per il 3 aprile 2020 una udienza nella quale approfondire la questione e, in caso, affidare una nuova consulenza.

La tragedia si consumò a Foiano dopo le 23. Matteo era in sella al motorino e, perso il controllo, andò a sbattere sul palo riportando lesioni irreversibili. Forse l'incidente poteva avere un epilogo diverso se il ragazzo avesse urtato il muro con impatto laterale e non frontale come invece è accaduto col lampione.

ln caso di valutazioni in linea con le osservazioni della famiglia, il fascicolo aperto per omicidio colposo contro ignoti, anziché essere archiviato potrebbe registrare la contestazione verso qualche presunto responsabile della errata collocazione del lampione. Nulla potrà restituire ai propri cari Matteo (guarda le foto dei funerali) ma la vicenda pone degli interrogativi sulla sicurezza che i legali della famiglia ritengono debbano essere chiariti fino in fondo.