Donatori di organi, cerimonia di Aido. Venti anni fa la legge

E' un giorno importante per l'Aido, associazione dei donatori di organi. Oggi, venerdi 13 dicembre 2019, alle 18 presso la Pieve di Santa Maria ad Arezzo viene celebrata da monsignor Alvaro Bardelli una santa Messa in ricordo di tutti i donatori Aido della Provincia di Arezzo.

"Il Gruppo Provinciale Aido in collaborazione con i Gruppi della Provincia (Casentino, Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino e Valdichiana), della Asl Toscana Sud Est, ha organizzato questo momento di preghiera e di riflessione collettiva", si legge in una nota della presidente provinciale Alma Rosa Pierozzi, "per ringraziare tutti i silenziosi donatori (molti di essi giovanissimi), le loro famiglie, i medici e il personale Asl che si sono attivati in questo anno per venire incontro alle numerose richieste di donazioni che giornalmente giungono. Aido prosegue: "Celebriamo quest’anno i venti anni dalla legge 91/99. La storica approvazione di quel provvedimento impresse una svolta decisiva all’attività di donazione e trapianto nel nostro Paese, grazie alla quale il nostro sistema si è affermato come un’eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale riconosciuta a livello internazionale".

E ancora: "Oggi abbiamo fatto notevoli passi avanti con il Decreto 20 agosto 2019 n130 che ha regolato il consenso alla donazione dato presso le anagrafi dei Comuni. Invitiamo quindi tutti, Istituzioni, volontari, operatori, e cittadini a questo importante appuntamento".