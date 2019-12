Grosso albero cade davanti alla porta di casa

Maltempo nell'Aretino, grosse piante cadute in Valdarno nella serata di venerdì 13 dicembre. I vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in via Spartaco Lavagnini a San Giovanni Valdarno per la rimozione di un albero caduto per la furia del vento, che ostruiva l'accesso ad una abitazione e parzialmente anche la sede stradale e il marciapiede. Presente anche la Polizia Municipale per la gestione della viabilità. Non si segnalano persone coinvolte.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per rimuovere una pianta caduta sulla sede stradale in via del Molino a Cavriglia. Sul posto anche il sindaco, i tecnici, gli operai comunali oltre alla Polizia municipale.