Politico soccorre camionisti nel tir ribaltato sulla neve

Politico di Arezzo nella tormenta di neve in Autostrada del sole soccorre due camionisti nel pesante mezzo ribaltato. É Paolo Laurita il protagonista di una drammatica operazione di soccorso avvenuta venerdì 13 dicembre. Mentre stava viaggiando in A1 di rientro da un viaggio di lavoro a Milano, nei pressi di Modena ha visto il tir che aveva davanti sbandare e rovesciarsi. Laurita, esponente di Forza Italia, che è stato anche candidato sindaco al comune di Chitignano, ha messo a frutto la sua lunga esperienza di volontario in Croce Bianca per prestare il primo aiuto ai due occupanti del mezzo, aiutandoli a uscire dal tir rovesciato. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Dopo essersi sincerato delle loro condizioni e averli tranquillizzati, è stato laborioso chiamare i soccorsi, non si riusciva a prendere la linea. Laurita racconta l'accaduto sul Corriere di Arezzo in edicola di sabato 14 dicembre.