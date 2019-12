Giovane viene colpito da un toro, sbatte la testa contro il muro e resta seriamente ferito. E' successo oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre, a Montemercole di Anghiari.

Erano le 14.41 quando il numero dell'emergenza 118 ha ricevuto la richiesta di aiuto e si è occupato del particolare infortunio avvenuto nella località montana del comune anghiarese dove operano aziende agricole e di allevamento. La persona coinvolta nell'incidente provocato dall'animale ha 22 anni ed ha riportato un trauma alla testa. Non ha perso conoscenza.

Il giovane colpito dal toro è stato soccorso dal personale sanitario giunto sul posto a bordo di automedica e ambulanza. Allertato anche l'elicottero Pegaso della Regione Toscana, fatto poi rientrare per le avverse condizioni meteo. Il 22enne, che lavora nell'azienda agricola, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Arezzo. Ma era lucido e vigile e il codice di gravità alta è scattato per la dinamica più che per le effettive condizioni.