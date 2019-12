Investe due bambini in bici e monopattino: denunciato

Bambini di otto anni in bicicletta e monopattino investiti da un automobilista. L'incidente è avvenuto in Casentino, a Poppi, e a seguito di indagini un 28enne del posto è stato denunciato per lesioni a seguito di sinistro stradale. La sua condotta di guida, è emerso al termine delle indagini, è stata imprudente. Non è comunque risultato positivo all'alcoltest e agli esami tossicologici.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Bibbiena a concludere l'attività di accertamento scrupolosamente condotta nelle ultime settimane, volte ad accertare la dinamica di questo incidente e di un altro avvenuti nel territorio.

Era la serata del 23 settembre scorso nel centro di Poppi quando due ragazzini in sella ad una bicicletta e ad un monopattino furono urtati. Quello che guidava la mountain bike fu trasportato in elicottero al “Meyer” di Firenze per una grave frattura alla gamba. La prognosi a suo carico, decisamente seria, è stata di 60 giorni salvo complicazioni. L’attività di accertamento dei Carabinieri della Stazione di Pratovecchio Stia ha permesso di ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire la responsabilità dell’investitore, autore di una condotta di guida non proprio prudente.

Analoga attività è stata svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bibbiena, i quali procedevano alla denuncia per lo stesso reato, di un 31enne del posto che lo scorso 5 novembre ha provocato un incidente in centro a Bibbiena. Entrambi i veicoli coinvolti, quello condotto dal 31enne e quello in cui si trovava una donna una 48enne di Bibbiena, erano due Volkswagen “Polo”.

Nello “schianto” la donna riportava lesioni guaribili in 40 giorni salvo complicazioni, anch’ella per un serio trauma agli arti inferiori, senza, fortunatamente, ulteriori e più gravi conseguenze. Anche in questo caso, l’attività condotta dai Carabinieri ha messo in luce una condotta di guida quantomeno imprudente da parte del 31enne, comunque negativo sia all’alcooltest che agli esami tossicologici.

L’invito da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bibbiena si rinnova nel riporre massima attenzione alla guida, evitando categoricamente l’uso di smartphone e commisurando la velocità alla particolare conformazione delle strade sia urbane che esterne ai centri abitati.