Arezzo, ladri e vandali scatenati al mercatino di Natale

Ladri prendono di mira il mercatino di Natale con i prodotti artigianali in piazza Guido Monaco ad Arezzo. Scorreria nella notte tra sabato e domenica, prima della giornata boom di visite in città. Una parte dei venti gazebo sono stati aperti da ignoti per compiere furti e dispetti. Prelevata soprattutto bigiotteria e decorazioni. Valore della merce asportata non particolarmente elevato, ma grande amarezza tra gli operatori che espongono prodotti unici, realizzati a mano, proprio con l'intento di occupare in modo positivo e qualificante l'area in ingresso alla città che soffre di note criticità. Qualcuno ha agito con il favore delle tenebre, incurante della sorveglianza e delle telecamere. Dal mercatino parte la richiesta di un controllo ancora più serrato contro i malintenzionati.