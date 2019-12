Roberto Benigni da Fazio ricorda le origini a Castiglion Fiorentino

Roberto Benigni nel programma televisivo di Fabio Fazio "Che tempo che fa" in onda su Rai2 domenica 15 dicembre ha ricordato le sue origini in provincia di Arezzo, a Castiglion Fiorentino, dove è nato il 27 ottobre 1952 a La Misericordia (Manciano). La famiglia si trasferì poi a Prato, dove Roberto Benigni è cresciuto a Vergaio. Mentre nelle sale cinematografiche sta per uscire il film di Matteo Garrone, nel quale interpreta Geppetto, Benigni ha parlato della povertà, "madre di tutte le ricchezze", in cui versava la famiglia. I genitori, Luigi e Isolina, "non possedevano niente me possedevano tutto".

In alcuni flash, l'immagine della piccola casa nella quale Roberto, da bambino, dormiva in un letto insieme alle sorelle Bruna, Anna e Albertina, ma sgattaiolava per andare accanto alla mamma. "Abitavamo a Castiglion Fiorentino che è un comune straordinario in provincia di Arezzo", ha detto Benigni, facendo cenno al loggiato del Vasari. Della mamma ha ricordato che, nonostante la povertà, era come una duchessa e andava a lavorare nei campi come vestita da sposa. Con origini a Sansepolcro, ha detto Roberto Benigni, Isolina sembrava una madonna di Piero della Francesca. Il babbo Luigi sapeva fare tutto, come Geppetto, e aveva "l'aristocrazia della povertà".

L'attore ha poi ricordato che dopo la nascita, non avendo nulla da mangiare in casa, babbo Luigi andò a procurarsi un sacco di castagne. Poi l'aneddoto dell'iscrizione all'anagrafe: "Dato che mio nonno si chiamava Remigio io avrei dovuto prendere quel nome, ma mio babbo mentre andava al comune di Castiglion Fiorentino incontrò una vecchietta che gli chiese dove stava andando. Fu lei a suggerirgli il nome Roberto: è un nome bello e gli succederanno cose belle, gli disse quella donna. Lui la ringraziò".

Roberto Benigni, che ha girato La Vita è Bella, film degli oscar, ad Arezzo con sequenze anche in altri luoghi della provincia, tra cui Castiglion Fiorentino, ha poi parlato con entusiasmo del film in uscita. Su Pinocchio: "Un libro evangelico, la più bella fiaba in assoluto di grande valore educativo. Geppetto? Solo un altro babbo è più famoso di lui: San Giuseppe. Tutti e due hanno un figlio che muore e poi risorge".