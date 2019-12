Giocattoli e materiale elettronico "non sicuro". Maxi multa a tre imprenditori

La Tenenza della Guardia di Finanza di Poppi, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del

territorio, svolti nell’area del Casentino, ha sottoposto a sequestro circa 700 prodotti “non

sicuri”, per lo più giocattoli e materiale elettronico. Tre le attività commerciali coinvolte.

I finanzieri hanno avviato i controlli con l’obiettivo di tutelare gli operatori economici "regolari"

e i consumatori. I tre imprenditori dovranno, ora, pagare pesanti sanzioni, che possono arrivare fino ad oltre

25.000 euro, in relazione al prezzo unitario di listino di ciascun prodotto ed al numero

complessivo posti in vendita. L’azione delle Fiamme Gialle non si è limitata al contrasto della contraffazione ed alla tutela

dei consumatori ma sono stati individuati due i lavoratori in nero (in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di

Arezzo). Fatto questo che ha determinato la chiusura dell’esercizio commerciale (avendo superato la

soglia del 20% di lavoratori irregolari individuati rispetto al totale di quelli regolarmente

assunti), oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Inoltre, a seguito di mancate emissioni dello scontrino fiscale e della segnalazione

delle Fiamme Gialle casentinesi all’Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, si è proceduto

alla notifica del provvedimento di chiusura obbligatoria, per la durata di 3 giorni, nei confronti

del titolare di un esercizio commerciale.