Ingrana la retromarcia, investe donna e non si ferma

Va in retromarcia alla cieca, senza guardare, investe un pedone e non si ferma. È stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Montevarchi una donna che lo scorso fine settimana alla guida della propria auto ha travolto una donna di origine indiana causandole lesioni guaribili in cinque giorni.

I Carabinieri però sono dovuti intervenire non per le lesioni provocate poiché di lieve entità e dunque soggette ad una eventuale querela di parte, ma per il fatto che la donna alla guida del veicolo, dopo l’investimento, invece di fermarsi a soccorrere la malcapitata e chiedere aiuto, si era allontanata senza nemmeno scendere dall’auto cercando, con tutta probabilità, di eludere ogni responsabilità sperando di non essere identificata.

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi, giunti a conoscenza dell’accaduto, si sono subito messi alla ricerca della donna con le proprie pattuglie e tramite l’attenta analisi della immagini riprese dalla rete di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad individuare facilmente sia il veicolo coinvolto che ad indentificare, successivamente, la donna alla guida della vettura al momento del misfatto che è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di “omissione di soccorso” in ambito stradale.