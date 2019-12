Arezzo, morta in ospedale: due medici dal gup. "Diagnosi e valutazioni sbagliate"

Cinzia Patricolo spirò il 3 febbraio 2017 all’ospedale San Donato di Arezzo e sulla sua morte fu aperta un’inchiesta per presunte colpe mediche. Errori di valutazione che secondo la procura avrebbero causato la lunga attesa al pronto soccorso risultata fatale alla donna. A distanza di due anni e dieci mesi dal decesso, due medici vanno davanti al gup di Arezzo con l’accusa di omicidio colposo. Sono i medici del primo e del secondo turno che il 2 febbraio si occuparono del caso al pronto soccorso del San Donato. L’inchiesta condotta dal pm Laura Taddei ha ravvisato nelle loro condotte responsabilità nella classica forma dell’“imprudenza, negligenza e imperizia”. Tutto da dimostrare, con il giudice Piergiorgio Ponticelli cui oggi spetta la decisione se mandare a processo i camici bianchi.

La storia, in ogni caso, è dolorosa e tragica. Con aspetti da chiarire. Sono le 9.11 di quel giovedì quando la 47enne si presenta al San Donato accusando dolore addominale, vomito, diarrea. Disturbi che si sono manifestati durante la notte. Lei espone la sua condizione, compreso il fatto di essere stata sottoposta nel 2011 a intervento di diversione bilio pancreatica per la riduzione di peso. La giornata trascorrerà con uno stillicidio di ore, senza alcun miglioramento, fino al precipitare degli eventi che rende vano ogni tentativo di salvare Cinzia Patricolo con il disperato intervento chirurgico.

Secondo il pm Laura Taddei, il primo medico - U.L., 54 anni, aretino, difeso dall’avvocato Piero Melani Graverini - avrebbe diagnosticato erroneamente una pancreatite acuta. Avrebbe dovuto richiedere una consulenza chirurgica sulla base dei dati anamnestici e della tac addome. Si sarebbe potuto valutare, sostiene il pm, una iniziale occlusione intestinale di tipo meccanico. La paziente, sempre per la procura, andava trattata chirurgicamente invece fu trattata con antidolorifici a base di oppiacei.

E il medico del turno successivo, A.M., 35 anni, senese, difeso dall’avvocato Luca Fanfani, sulla paziente trattenuta in osservazione avrebbe proseguito tenendosi sul solco errato del collega. La sintomatologia persisteva, nonostante la massiccia somministrazione di farmaci e il dottore prescrisse ulteriori oppiacei, quando invece, afferma il pm, si doveva chiedere la consulenza chirurgica. Per il magistrato se si fosse diagnosticata per tempo l’occlusione intestinale, un “tempestivo intervento chirurgico” avrebbe “impedito l’evoluzione infausta del quadro clinico”.

Così non avvenne e Cinzia Patricolo in tarda serata andò in arresto cardiocircolatorio: morì dopo 16 ore di agonia all’inizio del 3 febbraio per “shock ipovolemico per blocco intestinale da ernia interna con strangolamento del primo tratto intestinale”. Poteva essere salvata? La sorte di Cinzia era segnata anche se si fosse chiesto il consulto al chirurgo? La difesa di uno dei medici pare che con una testimonianza dimostrerà che il chirurgo fu interpellato, anche se non risulta dalle carte. La famiglia chiede verita ed è assistita dall’avvocato Donata Pasquini, ma essendo già in corso la causa civile non si costituirà nel processo penale.