Ginocchio rotto in casa, anziana udita dai vicini e soccorsa a Sansepolcro

In evidente stato confusionale con un ginocchio rotto non riusciva a muoversi dentro la propria abitazione. I carabinieri dell’Arma della Compagnia di Sansepolcro sono intervenuti domenica sera, 15 dicembre 2019, per soccorrere una pensionata di 84 anni. I suoi forti lamenti hanno allertato i vicini di appartamento che nel giro di pochi istanti hanno contattato i militari.

Giunti sul posto, insieme ai volontari del distaccamento vigili del fuoco di Sansepolcro, hanno tratto in salvo la signora che è poi stata trasferita da un mezzo del 118 al pronto soccorso dell’ospedale biturgense per delle cure mediche più approfondite. Fondamentale, quindi, è stato il lamento avvertito dai vicini che si sono immediatamente preoccupati della condizioni della donna sapendo che si trovava sola in casa.

L’anziana è caduta accidentalmente tra le mura domestiche, ma dal forte dolore non è riuscita a spostarsi ulteriormente magari cercando di raggiungere l’apparecchio telefonico. Grazie all’azione di squadra da parte di vigili del fuoco, carabinieri e personale medico del 118 è stato evitato il peggio. La signora sta bene, seppure si sia procurata la frattura del ginocchio.