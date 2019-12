Vino, nasce cantina dove c'era campo di concentramento di Laterina

In tempi di vacche magre per l’economia in generale, quando una chiusura non fa ormai piu’ notizia, arriva invece a Laterina una apertura di spessore: quella delle Cantine Terredagoli di un imprenditore agricolo del Valdarno che ha deciso di dare un taglio industriale alla sua attività, producendo vino di pregio, dal grappolo alla bottiglia, proprio nel cuore di una terra votata al vino per dono di Dio. A rendere più significativo il fatto è il luogo dell'insediamento: l'area industriale dismessa Saico, dove prima ancora la storia, dolorosa, vide la presenza di un campo di concentramento.

E’ una specie di evento per Laterina cui si aprono spiragli ad area piu’ ampia dei suoi effettivi confini geografici. E poi specificamente importante per un’area produttiva rimasta afflitta da strisciante sindrome regressiva dopo il forfait della prestigiosa industria metalmeccanica Saico che era stata a lungo una specie di simbolo, oltre che pilastro dell’economia locale in questo lembo del territorio della provincia di Arezzo.

Perché è proprio quella la location scelta dal nuovo imprenditore vinicolo arrivato dal Valdarno di Ponente, Mirko Dagoli: la ex sede produttiva di un’azienda di tutt’altro genere, un passo non certo casuale fatto con la intenzionalita’ di recuperare un’infrastruttura protagonista, senza stravolgere nulla, pur trattandosi di una riconversione che il titolare dell’azienda agricola valdarnese ha inteso portare “dall’acciaio al vino” della "green economy”, in un’atmosfera completamente agli antipodi, che profuma piu’ di casa che di officina.

Ne’ si è fermato qui il titolare, perfettamente al corrente di un ambiente grondante di storia non solo locale, ma addirittura internazionale, che circonda la sua azienda, con le residue baracche - cimelio (erette dall’Impresa edile Pontello ex presidente della Fiorentina che tra il 1941 e il 1943 costituirono il Campo di Concentramento 82 per prigionieri di guerra di varie parti del mondo e, successivamente, Centro Raccolta Profughi “Guglielmo Oberdan”, che ospitò migliaia di esuli dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia in seguito alla cessione alla Jugoslavia della Zona B (Istria con Fiume, Pola, Zara, Quarnaro). E dal 1958 dai profughi cacciati dalla Tunisia di Burghiba.

Un luogo dunque marchiato a fuoco dal dolore, il distacco, la lontananza, le rinunce, le privazioni, il disagio brutale. Una vicenda infinita che il proprietario, appassionato anche di Storia oltre che di vigneti, amerebbe approfondire, e che moltiplica dunque di riflesso il valore di quello che si accinge a produrre in termini di calore umano, quasi a compensare una località dove quel calore latitò a lungo .

Un segnale forte, dunque, che apre le braccia di Laterina all’accoglienza e alla simpatia nei confronti di chi le viene incontro, con la produzione, con un genere nuovo, pulito, di grande richiesta, con posti di lavoro per i suoi figli più giovani. E che quindi, oltre che il buon odore dei suoi vini, ha anche i colori di una speranza.