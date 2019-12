Camion contro auto: nessun ferito, ma è polemica sui tir dentro il paese

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma si è sfiorata comunque la tragedia, nel frontale che si è verificato stamani, martedì 17 dicembre, intorno alle 7.30 lungo la via Nova ad Anghiari tra un camion e un'auto, una fiat Panda. Ma è di nuovo polemica, mai placata, per il transito dei camion nel centro storico del paese. C'è un divieto emesso anni or sono dall'allora sindaco Danilo Bianchi che vietava il transito dei tir lungo la strada della Libbia e dentro il paese. Ma in questi ultimi mesi pare che il divieto non venga rispettato e i cittadini sono arrabbiati e soprattutto hanno paura. In un post su facebook è proprio l'ex primo cittadino, Danilo Bianchi a scrivere: "Prima o poi doveva succedere. La sicurezza dei cittadini prima di tutto. Non è accettabile continuare a fare finta di nulla. Chi di dovere si assuma le proprie responsabilità e faccia rispettare i divieti. Basta tir ad Anghiari".