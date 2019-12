Dagli accessori per i telefonini alla bigiotteria: 2.400 prodotti sequestrati

Dagli accessori per i telefonini alla bigiotteria, dai cosmetici a del materiale elettrico: la Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato 2.400 prodotti - per un valore complessivo di circa settemila euro - che, dopo un controllo, sono risultati essere non conformi agli standard di sicurezza fissati dal Codice del consumo. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle di Arezzo risalgono ai giorni scorsi. Le irregolarità nei prodotti posti in vendita sono state riscontrate in tre esercizi commerciali.