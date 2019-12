Roberto Benigni, il sindaco Agnelli gelido e quel busto dimenticato

Roberto Benigni avrebbe tanti motivi per tornare nella terra natale. Anche per riprendersi il busto scolpito sulla pietra per lui dall’artista Alberto Bruni ma che l’attore, dopo le foto di rito, dimenticò prima di ripartire da Castiglion Fiorentino. L’opera giace in uno scatolone in Comune dal 1997. Se un giorno il Piccolo Diavolo della Misericordia, ora Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone, avrà voglia di fare una sosta qui, potrà ritirare il dono.

Il sindaco Mario Agnelli ha esternato sulle dichiarazioni televisive di Benigni al programma ‘Che tempo che fa’, su Rai2, ospite di Fabio Fazio. (Leggi articolo) “Abitavo a Castiglion Fiorentino, che è un comune straordinario in provincia di Arezzo e dove c’è anche un loggiato del Vasari...”, ha detto Benigni regalando un bello spot al paese della torre del Cassero. Il sindaco non si commuove: “Benigni dice che Castiglioni è bella? Ma allora perché non torna mai?”, ribatte Mario Agnelli. Che negli anni scorsi aveva pure invitato Robertaccio al paese natìo per la riapertura del teatro Mario Spina. “Era un’occasione magnifica, ma lui ci fece sapere che era impegnato”.

Il primo cittadino non la prese bene. E pare di capire che dopo quella proposta non accolta, non ci sarà un nuovo invito ufficiale da parte sua. Agnelli sottolinea come in tutti questi anni di notorietà di Benigni, non ci sia proporzione tra quella frase detta in tv e “quanto ha dimostrato verso la sua città, quanto l’ha vissuta. Se viene saremo lieti di mostrargliela: è molto cambiata da una volta”.

E dire che alla Misericordia, cioè Manciano, dove il neo Geppetto nacque il 27 ottobre 1952, c’è pure una statua eretta in suo onore, opera di Andrea Roggi. Un tributo in vita, cosa non da tutti. Un inno alla creatività. “Anche quando fu inaugurata, lui non venne” ricorda Agnelli che all’epoca si allenava politicamente all’opposizione. “C’erano i suoi genitori, dei quali ho avuto parole di stima e apprezzamento sul loro stile e sulla loro autenticità”.

Babbo Luigi Benigni e mamma Isolina Papini con le tre figlie e il piccolo Robertino partirono da qui che lui era piccolo. Destinazione Vergaio di Prato. E Benigni da Fazio ha ricordato flash del periodo prima di emigrare, quando la povertà attanagliava la sua e tante altre famiglie. "Povertà, madre di tutte le ricchezze: non possedevano niente me possedevano tutto". Ha ricordato la piccola casa nella quale dormiva in un letto insieme alle sorelle Bruna, Anna e Albertina, ma sgattaiolava spesso per andare accanto alla mamma, il sacco di castagne che il babbo portò a Isolina dopo averlo messo al mondo, la vecchietta incontrata sul cammino per il Comune di Castiglioni che consiglio Luigi: “Mettigli nome Roberto, gli succederanno cose belle...". Altrimenti si sarebbe dovuto chiamare come nonno Remigio.

Roberto Benigni, che ha girato una sequenza de La Vita è Bella a Castiglioni (le scene principali, splendide, ad Arezzo), ha avuto parole dolci per i genitori: la mamma come una duchessa, pulita e premurosa. Ha anche detto che era di Sansepolcro, terra di Piero della Francesca, accostandola alla Madonna del Parto (eppure risultava fosse anche lei di Castiglion Fiorentino, località Pergognano). Il babbo che sapeva far tutto come Geppetto. Ha poi parlato con entusiasmo del film in uscita, basato su Pinocchio: "Un libro evangelico, la più bella fiaba in assoluto di grande valore educativo.

Geppetto? C’è solo un altro babbo più famoso di lui: San Giuseppe. Tutti e due hanno un figlio che muore e poi risorge". Ecco, dinanzi a tutto questo, a Castiglion Fiorentino si è aperto il solito dibattito pro o contro Benigni. Qualcuno in passato avrebbe voluto anche togliere la statua: sgradevoli eccessi. Agnelli ha apprezzato il Benigni che si è riscoperto castiglionese. E lo aspetta. Confidando che le sue siano state parole da Geppetto e non da Pinocchio.