Scontro pulmino-auto: due ragazzini tra i 4 feriti. Black out per centralina danneggiata

Quattro persone sono rimaste ferite - e tra loro ci sono due ragazzini di 11 anni - in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 17 dicembre a Terranuova Bracciolini. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto e un pulmino. In via I Maggio sono stati fatti convergere i soccorsi. I due alunni, che si trovavano a bordo del pulmino, sono stati accompagnati dal 118 in codice verde all'ospedale valdarnese della Gruccia. L'autista e la donna che si trovava nell'auto sono stati trasferiti in codice giallo nello stesso nosocomio. Stando a quanto ricostruito, nello scontro la vettura è finita poi contro un quadro elettrico, danneggiandolo. L'impatto ha provocato un momentaneo black out nei palazzi che si trovano nelle vicinanze. In uno di questi vive una donna che, per motivi di salute, ha bisogno continuo di un macchinario. L'automedica del 118 si è quindi immediatamente diretta nell'abitazione della donna per fornire eventuale supporto mentre i vigili del fuoco hanno effettuato un allaccio di fortuna in attesa della riparazione del guasto provocato dall'incidente.