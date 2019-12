Arezzo, sei chili di eroina sotto il sedile: arrestato

Viaggiava con sei chili e trecento grammi di eroina nascosti sotto i sedili dell'auto: arrestato un cittadino della Serbia. Lo stop è avvenuto in Autostrada del sole, pochi chilometri dopo Arezzo, in direzione sud. Pare che il trafficante fosse diretto a Napoli. La sostanza stupefacente era ben occultata in appositi sottofondi, scoperti dagli agenti della sottosezione di Battifolle.

L'auto con a bordo il serbo è risultata non di sua proprietà. La vettura aveva destato sospetti e la pattuglia della Polstrada ha deciso di ispezionarla accuratamente. L'arrestato, 27 anni, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio dell'ingente quantitativo di droga ed è comparso davanti al giudice Gianni Fruganti per la convalida.

In attesa del processo con rito direttissimo che sarà celebrato il 10 gennaio, il serbo rimane in cella. E' stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere non avendo il giovane, incensurato, nessun luogo presso il quale andare ai domiciliari.