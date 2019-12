Ladro in sedia a rotelle ruba profumi nel negozio: arrestato

Ladro usa la sedia a rotelle per nascondere i profumi rubati in un negozio, ma viene scoperto e arrestato. E' successo a Bibbiena al centro commerciale. L'uomo, 29 anni, originario della Romania, era insieme alla compagna che è stata denunciata a piede libero perché incinta.

Nel pomeriggio di martedì 18 dicembre, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in seguito alla richiesta delle commesse. Il 29enne, pregiudicato per reati specifici, rimasto paraplegico in seguito ad un furto negli anni passati, dopo aver commissionato la confezione di un pacco regalo, era riuscito a nascondere nella carrozzina a rotelle confezioni di profumo per circa 1.300 euro. I militari dell'Arma lo hanno bloccato e smascherato.

Nella macchina dei due, che vivono nel basso Casentino, c'erano altri oggetti, profumi e auricolari per smartphone: si cerca di capire se provengono da altri furti. Il rumeno è ai domiciliari con l'accusa di tentato furto.