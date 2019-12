Nonostante il bando andato deserto, Arezzo avrà la sua festa di Capodanno e ad organizzarla sarà Woodworm, l’etichetta aretina di Andrea Marmorini e Marco Gallorini, che forte dell’esperienza che le ha permesso di portare sul palco di Sanremo artisti del calibro di Motta e The Zen Circus lo scorso febbraio, ha ricevuto dall’amministrazione l’incarico dell’organizzazione della notte più lunga dell’anno che scandirà i minuti al ritmo di Frankie hi-nrg e Ivreatronic, il collettivo di Cosmo. In Piazza Grande. Questa la location scelta per dare il benvenuto al 2020.

“Dopo che il bando dell’amministrazione comunale era andato deserto – spiega Paco Mengozzi, ideatore del Mengo Music Fest e nel management di Woodworm – l’amministrazione comunale ha contattato alcune realtà del territorio affinché presentassero delle idee ed è stato scelto il progetto di Woodworm che con una corsa contro il tempo, considerando che molti artisti sono già organizzati, è riuscita a portare in città due ospiti di livello che accontenteranno un po’ tutte le fasce d’età”.

Il bando emanato dall’amministrazione comunale prevedeva, a fronte di un contributo più alto di 50mila euro, l’organizzazione di più momenti di intrattenimento su più piazze del centro, ma sarà invece una sola la location della festa: Piazza Grande. “Sarebbe stata un’opzione interessante – commenta l’onorevole Tiziana Nisini, assessore alle politiche giovanili del comune di Arezzo – ma credo che Piazza Grande sia una bellissima location per festeggiare il Capodanno e va bene così. Nel corso del mio assessorato ho sempre cercato di mettere qualcosina in più per l’organizzazione della festa di Capodanno e soprattutto ho sempre cercato di far lavorare le realtà del territorio e il progetto di Woodworm regalerà ad Arezzo un bella festa”.

Tra le ipotesi su cui il direttivo Woodworm ha lavorato c’era anche quella di portare in Piazza Grande Achille Lauro ma l’idea non è andata in porto. Ad accompagnare il pubblico aretino sarà come al solito il collaudato show di Enzo Scartoni a cui è affidato il brindisi di mezzanotte, poi fino all’una sarà la volta di Frankie hi-nrg e a seguire il dj-set di Ivreatronic. Ma il divertimento in Piazza Grande comincerà già alle 20 con Spumante, il progetto musicale dell’aretino Elia Perrone e a seguire The Shakers con il loro sound rockabilly. Dalle 21.30 sarà attivo anche uno spazio bimbi gestito da Progetto 5 mentre brindisi e panettone per la mezzanotte saranno offerti dai commercianti della piazza. Siete pronti? Comincia il countdown.