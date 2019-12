Padre Graziano compie 50 anni in carcere: "Io innocente, voglio lavorare e sono ancora prete"

Dietro le mura di Rebibbia è difficile avere lo spirito giusto per festeggiare qualcosa, ma il detenuto Padre Graziano ieri ha vissuto un giorno diverso. Ha compiuto cinquant’anni. Condannato in via definitiva per aver ucciso Guerrina Piscaglia e averne fatto sparire il corpo, il sacerdote congolese non cede di un millimetro: “Sono innocente, questa è una prova che mi ha messo davanti il Signore” ha ripetuto di nuovo all’avvocato Riziero Angeletti che porterà il suo caso davanti alla corte europea dei diritti dell’uomo.

Dimagrito nel fisico rispetto alle immagini passate su giornali e tv, padre Graziano ha ricevuto messaggi di auguri da amici e amiche che conserva fuori dal carcere. Religiosi e non che si sono ricordati di lui. A scrivergli, dice l’avvocato Angeletti, “sono anche persone di Cà Raffaello”. Il paesino in sospeso tra Toscana e Romagna teatro della vicenda. Sono 25 gli anni di reclusione inflitti a Gratien Alabi: la detenzione non sarà breve. Ma il calcolo della pena da espiare non parte da febbraio 2019 (verdetto della Cassazione) bensì dall’aprile 2015 quando fu arrestato nel corso delle indagini. E non dovrà certo aspettare il 2040 prima di uscire, perché la buona condotta consente di scalare tre mesi ogni anno, quindi in totale, quindi alla fine saranno 6 gli anni da decurtare. Il 2034 potrebbe essere quello del definitivo ritorno alla libertà, ma già molto prima potrebbe godere di permessi e semilibertà.

“Voglio lavorare, voglio un lavoro da fare come carcerato”, ha chiesto padre Graziano all’avvocato Angeletti che si attiverà per trovargli una sistemazione diversa, in un altro carcere dove ci sono maggiori opportunità rieducative e di riscatto per i detenuti. Un prete è un detenuto speciale. E padre Graziano, a quanto conferma il suo difensore, è ancora prete a tutti gli effetti. “Se ne avesse la possibilità, potrebbe ancora celebrare messa”, dice il legale. La tanto annunciata riduzione allo stato laicale non è avvenuta, stando a quanto riferisce Angeletti. Né la Chiesa né l’Ordine dei Premostratensi hanno comunicato la spogliazione di Alabi della veste sacra. Intanto gli avvocati Nicola Detti e Francesca Faggiotto chiedono proprio alla Chiesa il risarcimento dei danni causati dal prete.

Quanto alla possibilità di riaprire il caso giudiziario con una revisione del processo, Gratien Alabi studia le carte processuali e rielabora i ricordi in cerca di persone da interrogare o elementi nuovi da scandagliare. Secondo i tre gradi di giudizio non c’è alcun dubbio sul caso di Guerrina, sparita a 49 anni da Cà Raffaello il primo maggio 2014. Innamorata del prete, fragile, problematica, costituiva una mina vagante per il sacerdote di colore simpatico ed esuberante. Se avesse rivelato in giro certe cose, perfino una presunta gravidanza, avrebbe rovinato la sua reputazione. Così quel giorno il prete l’avrebbe eliminata. Non si sa né come né dove e neanche se fece tutto da solo.

Però gli elementi raccolti dal pm Marco Dioni e dai carabinieri portano a lui. Le tante telefonate fra i due, che si interrompono quel pomeriggio quando si incontrano alla canonica. L’uso del telefonino di Guerrina fatto da Alabi per depistare, le bugie come zio Francesco. Il teorema ha retto come il cemento. Restano ombre. Lui, il prete delle birre e delle amicizie femminili. nega. Ieri era a festeggiare a Rebibbia: cinque anni fa quando era già indagato - dicono le carte - passò il compleanno a Perugia in compagnia di una prostituta.