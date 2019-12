Arezzo, Serena Grandi a processo per conto non pagato al resort

Serena Grandi a processo ad Arezzo per un conto non pagato al resort. I fatti risalgono al 25 giugno 2018 e Serena Faggioli, questo il nome della celebre attrice, è accusata di insolvenza fraudolenta. Dopo essere stata nella struttura ricettiva di Arezzo, a Santa Firmina, non avrebbe pagato i 741,59 euro per il pernottamento, la cena e la ripulitura della stanza.

E' stata la società che gestisce il resort di lusso a denunciarla e ieri, mercoledì 18 dicembre 2019, si è celebrata la prima udienza davanti al giudice Stefano Cascone con pm il dottor Bernardo Albergotti. L'amministratore della società che gestisce la struttura si costituirà parte civile nella prossima udienza con l'avvocato Roberto Piccolo.

Il dibattimento entrerà nel vivo il 25 giugno 2020 per ascoltare i testimoni e probabilmente nella stessa udienza si arriverà alla sentenza. Nella circostanza al centro del processo Serena Grandi era insieme al fidanzato, Luca Iacomoni, anche lui imputato. L'attrice è difesa da un avvocato di Rimini, Iacomoni è difeso dall'avvocato Federica Valeriani.