Scoperta strada medievale grazie ai lavori per la rete fognaria

La strada medievale è stata scoperta grazie ai lavori per la nuova rete fognaria a Castiglion Fibocchi. In località Cappannelle è stata riportata alla luce una porzione di un antico selciato stradale in ottimo stato di conservazione. Il tratto, realizzato con pietre in arenaria, calcare e in misura minore ciottoli di fiume, si trova in corrispondenza del percorso della Cassia Vetus, una delle principali vie consolari romane. La tecnica di costruzione del selciato e le dimensioni e la morfologia dei blocchi portano ad escludere che il tratto sia di epoca romana: sembra piuttosto un rifacimento tardo-medievale di un percorso viario utilizzato almeno dal II secolo a.C.