Bimba di due anni rischia di pungersi con una siringa al parco

Ha rischiato di bucarsi con una siringa trovata su una panchina dei giardini a Campo di Marte. Racconto choc del babbo della piccola che giovedì 19 dicembre, insieme alla mamma, passando di lì, voleva andare sullo scivolo. "Mia figlia - racconta il babbo - ha trovato, ai giardini dietro la stazione vicino allo scivolo dei giochi, sopra una panchina una siringa insanguinata abbandonata. Avendo solo un anno e mezzo e pensando fosse un gioco ha iniziato a prenderla in mano. Fortunatamente per una frazione di secondo. Adesso siamo a fare i dovuti accertamenti in ospedale pregando che non abbia subito niente. Spero che l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine, anche se già stanno facendo tanto, possano fare ancora di più perché non è giusto che i nostri bambini siano in pericolo così".