Arezzo, va a funghi e si perde: trovato dopo ore grazie al positioning di whatsapp

Va a cercare funghi sull'Alpe di Poti e perde l'orientamento, i carabinieri riescono a ritrovarlo dopo tre ore di ricerche grazie al positioning di whatsapp. E' successo sulla montagna di Arezzo nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre e il protagonista della disavventura è un 65enne aretino. L'uomo aveva raggiunto Poti in auto e poi si era incamminato nei boschi in cerca dei funghi invernali. Ha finito per perdersi e, non ritrovando più la strada per ritornare alla macchina, ha lanciato l'allarme. Ma non riusciva a indicare il luogo dove si trovava. Così è iniziata l'attività dei carabinieri della compagnia di Arezzo, resa complicata dall'imbrunire e dalla mancanza di riferimenti da seguire. Decisivo si è rivelato l'utilizzo del positioning. I militari dell'Arma alla fine sono riusciti a localizzarlo. Stava bene, solo un po' spaventato. La ricerca è durata dalle 16 alle 19.