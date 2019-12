Ci risiamo: piove, Arezzo e provincia fanno i conti con i disagi

Ci risiamo. Piove e Arezzo torna a fare i conti con strade allagate e chiuse, famiglie isolate. Viale Santa Margherita è di nuovo chiusa al traffico. Al Bagnoro, la foto parla da sola, le famiglie sono di nuovo isolate. Stamani, domenica 22 dicembre, poco dopo le 11 su richiesta del dirigente del comune di Arezzo e della polizia locale l'associazione La racchetta, insieme a Croce Rossa, Misericordia e ANC è stata impegnata per numerosi interventi. Situazione critica non solo in città, ma anche in provincia. Colpito soprattutto il Casentino, il Valdarno con frane e smottamenti a Cavriglia e Terranuova e la Valtiberina dove a Monterchi è caduta una pianta in mezzo alla strada.