Aretino dell'Anno, selezionati i cinque candidati per il titolo

Aretino dell'Anno, selezionati con il voto dei lettori i cinque candidati che si sfidano per il titolo 2019. Sono Faustina Bertollo dell'associazione di volontariato Crescere, Fausto Casi del Museo dei Mezzi di Comunicazione, Gianluca Cirignoni del comitato E45 Punto 2, Giuseppe Misuri di Radio Fly e Rossano Tacconi compositore musicale.

Ultimi giorni di voto, poi la proclamazione sul Corriere di Arezzo in edicola il 27 dicembre. E' la nona edizione dell'iniziativa che riscuote grande partecipazione da parte dei lettori e propone scelte spesso originali che portano alla ribalta personaggi non vip, ma che attirano simpatie e consenso degli aretini.

Domani, 24 dicembre, sul Corriere sarà di nuovo pubblicato il tagliando da far pervenire entro le 13 del 26 dicembre alla redazione del Corriere di via Marconi, 1. Attenzione però perché il 24 e 25, come tutti i giornali, il Corriere di Arezzo sarà chiuso per le festività.

Sarà presto attivato per lo sprint finale anche il voto on line sul sito www.corrierediarezzo.it che dunque va tenuto d'occhio. Alla fine sarà effettuato dalla redazione un conteggio che tiene conto dei consensi espressi nelle due modalità, con valore maggiore per i tagliandi.