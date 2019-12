Pranzo della solidarietà al Giotto

Pranzo di Natale per chi è meno fortunato nel sottochiesa della parrocchia del Sacro Cuore in piazza Giotto ad Arezzo. Una consuetudine che si ripete da anni grazie alla Caritas e alla collaborazione della società civile. I pasti saranno offerti dalla Cooperativa Betadue, mentre le varie portate verranno servite a tavola dai volontari dei quattro Quartieri della Giostra del Saracino e dai ragazzi della Casa Don Bosco. Al pranzo parteciperà anche l'assessore comunale Lucia Tanti: "Ci sarò come ci sono sempre stata in questi anni, perchè il pranzo di Natale in piazza Giotto, nel sottochiesa del Sacro Cuore, è il simbolo di una Arezzo generosa e coesa. Un giorno particolare ma non isolato, visto che in quello stesso luogo e in molti altri, grazie alla Caritas, vi è un impegno costante per chi è meno fortunato, un impegno discreto che ha fatto sì che la nostra città in questi anni fosse sempre più forte e sempre più modello di coesione sociale".